بكلمات حزينة ومؤثرة.. حسام داغر يحيي الذكرى الرابعة لوفاة والدته

محمد اسماعيل - القاهرة - أحيا الفنان حسام داغر، الذكرى الرابعة لوفاة والدته بكلمات حزينة، وموجها رسالة رثاء لها.

ونشر داغر، مقطع فيديو لوالدته، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "النهاردة سنويتك الرابعة يا ماما يا حبيبتي وطول عمرك بتحبي الورد وملقتش حاجة ممكن توصلك غير الدعاء والورد اللي بتحبيه".

وتابع: "فاكرة الفيديو ده لما إخواتي صورونا واحنا داخلين من الباب من الحج في ٢٠١٧.. انتي دلوقتي في الجنة المليانة ورود (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ)، الآية بتصور النعيم الي بيوصل ليه المتقون، وانتي وردك والفل اللي زرعتيه بيطرح كل سنة وناس بتشمه وبقولهم ماما اللي زارعاه وسبحان الله كأن ريحته من الجنة".

واستكمل: "النهاردة إن شاء الله ربنا يقدرني نعملك ختمة عندي في بيتي مع حبايبك وحبايبي ويا رب ثوابها يوصلك هدية عيد ميلادك يوم ٢٥ يناير وذكّرى وفاتك يوم ١٨ يناير اللي يحب يشاركنا يبقاله الآجر والثواب".

وأضاف: "لو كنتي عايشة وسطينا كان زمانك تميتي ٧٠ سنة النهاردة..أكيد مكنتيش هتحبي الرقم ده.. بس كنت هنضحكك شوية ونهزر معاكي لحد ما تنسي يا جميلة وبشوشة وطيبة.. عيد ميلادك في الجنة يا حبييتي مع بابا حبيبك ويا رب تكوني راضية عني، وحشتيني أوي".

يذكر أن والدة حسام داغر رحلت عن عالمنا في يناير 2020 بعد تعرضها لأزمة صحية، حيث كانت تعاني من مرض القلب.

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