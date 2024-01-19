مي كساب تفاجئ الجمهور بأغنية جديدة "بيقولو قويه"..إليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - تستعد الفنانة المصرية مي كساب لطرح أحدث أعمالها وهي أغنية تحمل إسم "بيقولو قويه"، حيث حمست الجمهور لهذا العمل من خلال طرح البوستر الرسمي للأغنية عبر حسابها الخاص وعلقت بالقول:" قريبا بيقولو قويه مي كساب".

وفي وقت سابق، إحتفلت مي كساب بعيد ميلادها مع زوجها الفنان المصري أوكا، وشاركت صوراً من الحفل الذي اقامه لها باجواء من الحب والرومنسية، وعلقت عليه بكلمات من الشكر قائلةً: "شكرا من جوه قلبي يا حبييي ع اليوم الحلو ده بجد أحلي مفاجأه ليه ولفريده ونوح ربنا يخليك لينا تعيش وتعملنا مفاجأت وشكرا لكل أصحابي وإخواتي اللي جم والله انتو نعمه من رب العالمين وشكرا أهلنا اللي علطول حوالينا يارب ديم النعم الكبيره وإحفظها من الزوال يارب الصحه والستر والرضا والسعاده عيد ميلاد مي وفريده ونوح".



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