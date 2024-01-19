بالصورة - نوال الزغبي بأنوثة طاغية بأحدث إطلالة شتوية لها

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي صورتين جديدتين لها، ظهرت فيها بإطلالة شتوية مكتفة اليدين، ومرتدية جاكيت سوداء، ونالت الصورتين إعجاب محبيها .

وتعرضت نوال الزغبي لموقف محرج، خلال لقاء تلفزيوني، حيث فوجئت بشاب يطلب يدها على الهواء خلال حلقتها مع الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب.

وتقدم الشاب لخطبة نوال الزغبي وظهر يحمل باقة من الورود وخاتم وطلب يديها، لكنها رفضت طلبه بطريقة لطيفة.

وقال الشاب لنوال الزغبي: “أنا معجب بيكي وبحبك وأريد أن أتقدم لك إذا بتقبلي تتزوجيني” وركع على ركبتيه ليعطيها الخاتم وقال: “هل تتزوجيني؟”

لترد عليه نوال الزغبي: “ميشيل هذا خليه للمرأة التي ستكمل معها حياتك وأنت مثل القمر وسنصبح أنا وأنت أصدقاء”.

وعن فكرة الزواج مجدداً قالت نوال الزغبي: “إذا قابلت رجل وسحرني بشخصيته وكان متقبل طبيعية عملي وأصبحت مقتنعة به 100% قد أفكر في الزواج”.



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