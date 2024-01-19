جورج وسوف يُجري جراحة عاجلة بعد ظهوره بحفل صلاح الشرنوبي أمس

ياسر رشاد - القاهرة - ساءت الحالة الصحية لسلطان الطرب جورج وسوف بعد ظهوره أمس الخميس في حفل تكريم الموسيقار صلاح الشرنوبي والذي أقيم بالمملكة العربية السعودية.

ونُقل جورج وسوف اليوم الجمعة لأحد المستشفيات الكبرى في السعودية لإجراء جراحة عاجلة بعدما ساءت حالته الصحية أمس.

جورج وسوف بحفل صلاح الشرنوبي

اختتم جورج وسوف، حفل صلاح الشرنوبي، وكان ظهوره بمثابة مفاجأة للجمهور، بعدما ظهر وتغنى بـ“يابايا عين الصب”، وشاركه الغناء النجوم: "أصالة، عاصي الحلاني، وائل جسار، نانسي عجرم، أسما المنور، محمد الشرنوبي، راغب علامة".

آخر أغنيات جورج وسوف

طرح سلطان الطرب، الفنان جورج وسوف، أحدث أغانيه باللهجة المصرية بعنوان " نجم عالي"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

والأغنية من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع زيزو فاروق، وهي الأغنية التي تم تصويرها كليب وتظهر فيها ديمة قندلفت، وتم تسجيلها في بيروت.

وتعد الأغنية الثانية الذي يتعاون فيها الملحن محمد يحيي مع جورج وسوف، بعد نجاح أغنية "صاحى الليل" التي طرحت منذ 3 سنوات وتصدرت وقتها التريند.