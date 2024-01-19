جومانا مراد: أنا روحي مصرية وعائلتي كلها في مصر

ياسر رشاد - القاهرة - حلت الفنانة جومانا مراد، ضيفة في أحد البرامج الشهيرة، والتي كشفت خلاله العديد من الأسرار الفنية والشخصية.

أكدت الفنانة السورية جومانا مراد، عشقها الكبير لمصر، مشددة على أنها بعد بداية مسيرتها الفنية في سوريا، وطالما كانت تحلم بالعمل في مصر، معقبة:"كان حلم من أحلامها أني أجي مصر.. والموضوع كان صدفة".

وقالت جومانا مراد خلال حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، :" أنا روحي مصرية ولو خرجت منها بكون مش قادرة.. لا يمكننى الحياة خارج مصر".

وتحدثت جومانا عن الفن، قائلة إن المرأة مظلومة كثيرًا في السينما العربية، وخاصة في ظل تراجع البطولات المطلقة للسيدات.