الموسيقار طلال يتعاون مع أحلام في 5 أغاني بألبومها الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - حالة من النشاط الفني يعيشها الموسيقار الكبير طلال ، إذ يتعاون مع المطربة الفنانة أحلام في ألبومها الجديد " السيدة الأولى " والذي تم طرحها بالأمس من خلال خمس أغاني من ألحانه

وتم طرح الأغاني عبر موقع الفيديوهات العالمي " يوتيوب " وأذاعتها عبر مجموعة من القنوات الفضائية العربية.

وأعرب الموسيقار الكبير د. طلال عن سعادته بالتعاون مع الفنانة أحلام ، وتقديم باقة من أجمل الأغاني والتي ستكون مفاجأة للجمهور ، ويتميز الألبوم بباقة مختلفة ومتنوعة من الاغاني والموسيقى الجديدة.

وكانت الفنانة أحلام انتهت من تسجيل ألبومها الجديد، بالإضافة إلى تصوير أغاني الألبوم، وكشفت أبرز ملامحه ومفاجآته وعلى رأسها أنه يضم 5 أغاني جديدة من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، بالإضافة إلى كشفها عن عنوان أول أغنية من الألبوم "السيدة الأولى".