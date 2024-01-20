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الموسيقار طلال يتعاون مع أحلام في 5 أغاني بألبومها الجديد

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محمد اسماعيل - القاهرة - حالة من النشاط الفني يعيشها الموسيقار الكبير طلال ، إذ يتعاون مع المطربة الفنانة أحلام في ألبومها الجديد " السيدة الأولى " والذي تم طرحها بالأمس من خلال خمس أغاني من ألحانه

وتم طرح الأغاني عبر موقع الفيديوهات العالمي " يوتيوب " وأذاعتها عبر مجموعة من القنوات الفضائية العربية.

وأعرب الموسيقار الكبير د. طلال عن سعادته بالتعاون مع الفنانة أحلام ، وتقديم باقة من أجمل الأغاني والتي ستكون مفاجأة للجمهور ، ويتميز الألبوم بباقة مختلفة ومتنوعة من الاغاني والموسيقى الجديدة.

وكانت الفنانة أحلام انتهت من تسجيل ألبومها الجديد، بالإضافة إلى تصوير أغاني الألبوم، وكشفت أبرز ملامحه ومفاجآته وعلى رأسها أنه يضم 5 أغاني جديدة من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، بالإضافة إلى كشفها عن عنوان أول أغنية من الألبوم "السيدة الأولى".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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