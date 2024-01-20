هل تكون تايلور سويفت عروس عام 2024؟ هذه التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - إنتشرت في الساعات الأخيرة أخبار تفيد بأن لاعب فريق كانساس سيتي تشيفز في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية، ترافيس كيلسي يفكر جدياً بتقديم خاتم خطوبة لحبيبته الفنانة عالمية تايلور سويفت.



وعلى الرغم من عدم وجود خطط فعلية للاقتراح في الوقت الحالي، فإن مصادر داخلية تشير إلى أن النجم الرياضي قد بدأ في التفكير في هذا الموضوع.

وقد حطمت تايلور سويفت رقماً قياسياً جديداً في أقل من أسبوعين، يضاف إلى سلسلة أرقامها وإنجازاتها.

وأصبحت الفنانة العالمية، أول مغنية تصل إلى مليار عملية بث على سبوتيفاي في 2024.

يشار إلى أن تايلور لم تصدر أي أغنية جديدة منذ إصدار "Taylor’s Version1989" في تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلا أن إعادة تسجيل الأغنية مع خمسة مسارات "Vault " جديدة جعلتها تتفوق على مبيعات الألبوم الأصلي لعام 2014.

واحتل ألبوم آخر لتايلور سويفت المرتبة الأولى في المملكة المتحدة.

وبحسب بيانات "Luminate "، كان لتايلور سويفت واحداً من كل 78 عملية بث في الولايات المتحدة في عام 2023، مع توقعات بزيادة الأرقام مع زيادة شعبية المغنية.

ومن المتوقع أن تعلن سويفت عن إعادة تسجيل ألبومها " Reputation " لعام 2017، بحسب ما هو مقرر.

ويعد ألبوم "Reputation " من الأكثر إثارة لتايلور، إذ يتضمن مقطوعات تتحدث عن عدائها مع كانييه ويست وكيم كارداشيان.