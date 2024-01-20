بهذه الكلمات.. نقابة المهن الموسيقية تنعى شقيقة محمد منير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، شقيقة الكينج محمد منير التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 20 يناير.

وجاء بيان النقابة، كالتالي: "ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية ومجلس الإدارة والجمعية العمومية إلى عائلتها وذويها بأصدق التعازي، سائلين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان".

وأعلن خبر وفاة شقيقة منير، الكاتب الصحفي محمود موسي، عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى الحاجة سميحة أبا يزيد، شقيقة نجمنا الكبير محمد منير، ستقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بمسجد الحصري والدفن بمقابر العائلة بطريق الواحات".

وأضاف: "خالص العزاء لصديقي الفنان الكبير محمد منير ولكل الأسرة، ورحم الله الفقيدة وخالص العزاء والمواساة للأسرة" .

يذكر أن، محمد منير طرح مؤخرا أغنية "يا فلسطين" لدعم أهالي غزة والشعب الفلسطيني في ظل معاناتهم في الحرب مع المحتل الإسرئيلي.