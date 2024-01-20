عبير صبري داخل سيارة فارهة في أحدث ظهور والجمهور يعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة عبير صبري لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت صبري، في الصور داخل سيارة فارهة، وذلك بأحدث ظهور لها.

وانهالت تعليقات الجمهور عليها، وجاءت كالتالي: "القمر، جميلة حبيبتي، قمرنا، بسم الله ما شاء الله، قلبي يا ناس، انتي أيقونة الجمال".

يذكر أن، آخر أعمال عبير صبري، كان مسلسل "جميلة" وعُرض في رمضان الماضي 2023، بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد وفيق، هاني عادل، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبد العزيز.

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