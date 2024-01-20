نوال الكويتية تهنئ رابح صقر على حفله الناجح في موسم الرياض

ميرنا وليد - بيروت - هنأت الفنانة نوال الكويتية زميلها الفنانة السعودي رابح صقر على الحفل الساهر الرائع الذي قدمه ليلة أمس ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، والذي جرى خلاله تكريم الفنان السعودي من قبل «الهيئة العامة للترفيه»، واحتفت به على خشبة المسرح، وسط التصفيق، بعطائه الكبير.

وحيّا رئيسها تركي آل الشيخ، رابح صقر، ومسيرته الفنية الطويلة؛ هو الذي لم يتوقّف خلالها عن إدهاش الجمهور بأسلوبه الفريد في الغناء واختيار الألحان والإيقاع.

وكتبت نوال موجهة كلامها إلى صقر وذلك في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي :"كانت ليلة استثنائية لفنان استثنائي ألف مبروك، يا اخوي وحبيبي على نجاح الحفل تستحق الاحتفاء والتكريم دائمًا".

وقدم رابح صقر، خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، من بينها: (يا دار، البال، مغرورة)، وغيرها من الأغاني وقاد المايسترو هاني فرحات، الفرقة الموسيقية المرافقة للفنان رابح صقر.

وكان رابح صقر، طرح الجزء الرابع والأخير من ألبومه الجديد في 12 كانون الأول الماضي، بعدما طرح الثلاثة أجزاء على مدار عام 2023.

وتضمن الجزء الرابع من ألبوم رابح صقر، أغاني: (طبعا متصدرة، أغنية القمر، أغنية المطر).