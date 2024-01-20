هنا الزاهد تستعرض أناقتها في حفل "joy awards"- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها بمقطع فيديو جديد لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، على هامش حضورها مهرجان "joy awards"، بالرياض اليوم السبت.

وظهرت هنا في الفيديو وهي تستعرض أناقتها، مرتدية فستانا من اللون الأسود، وزينته بالمجوهرات.

وانهالت تعليقات الجمهور على الفيديو وجاءت كالتالي: "جمالك، حبيبتي، قمر، قمر والله، كيك مربى، جميلة الجميلات، أحلى واحدة، طلتك ما شاء الله، بتحلوي كل شوية".

ويُقام الحفل في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، بتنظيم الهيئة العامة للترفيه ويرأسها المستشار تركي آل الشيخ، ومجموعة MBC.

ويشهد الحفل تواجد عدد كبير من النجوم العرب، وكذلك المصريين، بينهم: نانسي عجرم، نيكول سابا، محمد إمام، كارمن بصيبص، جمال سليمان، يوسف الشريف، أشرف زكي، إلهام شاهين، روجينا، آيتن عامر، طارق الإبياري، محمد ثروت، ميرهان حسين، منى ثروت، عبدالله السدحان، لبلبة، أكرم حسني، درة.

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