بالصور| درة وعمرو يوسف وآسر ياسين بين حضور joy awards

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص عدد كبير من نجوم الفن على التواجد على السجادة اللافندر في حفل توزيع جوائز joy awards المُقام ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

وكان من بين الحضور: لبلبة، كارمن بصيبص، درة، سوزان نجم الدين، عمرو يوسف، آسر ياسين، يسرا، وليد توفيق، نجوى كرم، أكرم حسني، منى واصف.

ويُقام الحفل في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، بتنظيم الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، ومجموعة MBC.

ويشهد الحفل تواجد عدد كبير من النجوم العرب، وكذلك المصريين، بينهم: نانسي عجرم، نيكول سابا، محمد إمام، كارمن بصيبص، جمال سليمان، يوسف الشريف، أشرف زكي، إلهام شاهين، روجينا، آيتن عامر، طارق الإبياري، محمد ثروت، ميرهان حسين، منى ثروت، عبدالله السدحان، لبلبة، أكرم حسني، درة، ريم مصطفى، تيم حسن، عمرو يوسف، وآسر ياسين، حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، وليد توفيق.

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