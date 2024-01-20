بالصور| حفيد ميمي جمال وحسن مصطفى يحضر joy awards

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهد حفل joy awards المُقام على مسرح بكر الشدي في الرياض، حضور النجمة الكبيرة ميمي جمال بصحبة حفيدها وحفيد زوجها النجم الراحل حسن مصطفى، وكذلك حضرت والدته.

ويُقام الحفل في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، بتنظيم الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، ومجموعة MBC.

ويشهد الحفل تواجد عدد كبير من النجوم العرب، وكذلك المصريين، بينهم: نانسي عجرم، نيكول سابا، محمد إمام، كارمن بصيبص، جمال سليمان، يوسف الشريف، أشرف زكي، إلهام شاهين، روجينا، آيتن عامر، طارق الإبياري، محمد ثروت، ميرهان حسين، منى ثروت، عبدالله السدحان، لبلبة، أكرم حسني، درة، ريم مصطفى، تيم حسن، عمرو يوسف، وآسر ياسين، حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، وليد توفيق.

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