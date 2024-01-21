إيناس عزالدين توجه رسالة مؤثرة للزعيم عادل إمام بعد تكريمه في joy awards

ياسر رشاد - القاهرة - وجهت الفنانة إيناس عز الدين، رسالة مؤثرة للزعيم عادل إمام بعد تكريمه في حفل Joy awards المقام ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية .

كما وجهت إيناس عزالدين، الشكر إلى المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد تكريم المملكة للزعيم عادل إمام في حفل joy awards.

ونشرت إيناس عزالدين عبر ستوري "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "شكرا معالي المستشار تركي آل الشيخ على تكريمك للفن المصري والعربي.. زعيم الفن العربي عادل إمام محظوظة إن في حياتنا عادل إمام.. محظوظة إني اشتغلت معاه على مسرح الزعيم في أول تجربة ليا بودي جارد على خشبة المسرح.. ٤ سنوات كانوا دراسة وتمثيل واحترام.. هذا هو الفن".

ويأتي تكريم المملكة العربية السعودية للزعيم عادل إمام في إطار جهودها لدعم الفن المصري والعربي، وتعزيز التعاون بين البلدين في المجال الفني.

والزعيم عادل إمام هو أحد أبرز الفنانين المصريين والعالميين، وقد قدم خلال مسيرته الفنية الطويلة العديد من الأعمال الفنية الناجحة التي حظيت بشعبية كبيرة في مصر والعالم العربي.

وسبق أن تعاونت إيناس عزالدين مع عادل إمام في مسرحية "بودي جارد" التي عرضت على مدار 4 سنوات، وحققت نجاحًا كبيرًا.

وتعتبر إيناس عزالدين من أبرز الفنانات المصريات، وقدمت خلال مسيرتها الفنية العديد من الأعمال الفنية الناجحة في السينما والتلفزيون والمسرح.