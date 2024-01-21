أحمد السقا يكشف عن البرومو الرسمي لـ مسلسل "جولة أخيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان أحمد السقا عن البرومو الرسمي لمسلسله الجديد "جولة أخيرة".

ونشر السقا البرومو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "البرومو الرسمي لمسلسل جولة أخيرة، يعرض حصريا يوم 25 يناير إن شاء الله على برايم فيديو، توكلنا على الله".

مسلسل "جولة أخيرة" مكون من 9 حلقات وتم تصويره بالعاصمة اللبنانية بيروت مطلع شهر أغسطس الماضي بعد عام كامل من التحضيرات والتعاقد مع النجوم المشاركين.

"جولة الأخيرة" يخوض بطولته أحمد السقا في أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية، ومن تأليف محمد ندا وشارك في السيناريو محمد الشخيبي، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب "السقا": أشرف عبدالباقي، حنان مطاوع، أسماء أبو اليزيد.

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