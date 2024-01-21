تعرف على فعاليات مكتبة مصر الجديدة للطفل اليوم وغدًا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة، عن تنظيم ندوة بعنوان "التغذية الصحيحة "، تستهدف الأطفال وأولياء الأمور.

وتناقش عدة محاور رئيسية في مقدمتها المقصود بالطعام الصحي للأطفال وكيف يحصل الطفل على العناصر الغذائية، مثل البروتين، والكربوهيدرات، والدهون، والفيتامينات، والمعادن التي يحتاجها للنمو الطبيعي، والابقاء بصحة جيدة والكمية المناسبة من العناصر الغذائية اللازمة لصحتهم والحفاظ على وزن صحي.

واشار حلمي، الى أهمية اتباع نمط حياة صحي صحيح لتقوية الجسم، اذ تعد الندوة برنامجا تعليميا يعزز نمط الحياة الصحية والتغذية الصحيحة، موضحًا ان الندوة تنفذها مكتبة مصر الجديدة للطفل في الساعة العاشرة من صباح غد الاثنين، بالتعاون مع ادارة مصر الجديدة الطبية وتقدمها الدكتورة مادلين يوسف، وتأتى في اطار استراتيجية الجمعية في تثقيف جميع اطياف المجتمع والفئات العمرية المختلفة في كافة المجالات لاسيما توفير حياة صحية كريمة.

وفى سياق اخر قال الدكتور نبيل حلمي، ان مكتبة مصر الجديدة للطفل تنظم ايضا في الساعة 3 من مساء بعد غد الثلاثاء، يوم كشفى يهدف الى اكتساب المهارات الحياتية من اعتماد على النفس والعمل الجماعى و التعاون و التعرف على الاخرين ، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العام للكشافة البحرية، مشيرا الى ان اليوم الكشفى يعد مغامرة حقيقية يعيشها الاطفال يتعلموا فيها التخييم الكشفى "نصب الخيم "، الشفرات الكشفية، والبحث عن الكنز، والعقد والرابطات الكشفية، والالعاب الكشفية .

مؤكدا ان الكشافة هي ميدان إكتشاف الذات وساحة الاعتماد على النفس وإبراز المواهب والابداع بأبسط الأدوات لذلك نجد إن الحبل والاخشاب والطبيعة هي رفيقة الدرب لكل كشاف.