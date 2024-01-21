مي كساب بكلام مؤثر والجمهور يتفاعل معها

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الفنانة المصرية مي كساب عن ألمها لفقدانها والديها، اذ كتبت على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "أمي وأبويا مفتقداكم جدا في حياتي مفتقده الحضن والدعوه الحلوه والإطمئنان يارب صبرني على فراقهم".
وقد تلقّت مي كساب الكثير من التعليقات من قبل المتابعين الذين دعوا بـ المغفرة للراحلين، أبرزها: "الله يرحمهم ويغفر لهم ويجعلهم من أهل الجنة يارب العالمين ويصبر قلبك ويجبر بخطرك ياااارب"، ومتابع آخر كتب: "ربنا يصبرك على فراقهم ويعوضك بحضن اولادك وجوزك ويباركلك فيهم ويجعل فيهم العوض".
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