أبطال مسلسل "زينهم" ضيوف منى الشاذلي هذا الموعد

ياسر رشاد - القاهرة - تستقبل الإعلامية إسعاد يونس، أبطال مسلسل "زينهم" في برنامجها "صاحبة السعادة"، وذلك في الحادية عشر مساء يوم الثلاثاء المقبل، ويذاع عبر شبكة قنوات DMC.

ومن المقرر أن يكشف أبطال المسلسل، خلال الحلقة كواليس العمل، كما يتحدثون عن النجاح الكبير الذي حققه وقت عرضه.

قصة مسلسل زينهم

تدور أحداث مسلسل زينهم في إطار من التشويق والإثارة حول الدكتور (زينهم) الطبيب الشرعي، والذي يواجه العديد من الأحداث الغريبة في المشرحة، ويحل القضايا بمعاونه فريقه.

أبطال مسلسل زينهم

مسلسل "زينهم" بطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، محمد أبو داود، احمد الرافعي، عماد رشاد، هناء الشوربجي، سلوى محمد على، ياسر عزت، أسامة أبو العطا، يارا جبران، حمدي هيكل، إنجي أبو السعود، رحاب عرفة، بسمة نبيل، محمد الصاوي، لاشينة لاشين، وإخراج يحيى إسماعيل.