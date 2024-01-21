نجاة الصغيرة | ذكريات أخر ظهور غنائي قبل joy awards 2024

ياسر رشاد - القاهرة - توهجت الأحاديث بالاشتياق والتغزل بالمطربة الكبيرة نجاة الصغيرة، بعد ظهورها المفاجىء ضمن فعاليات مهرجان joy awards 2024 السعودي في نسخته الرابعة، والذي ضم عدد كبير من نجوم الفن حول العالم.

عادت نجاة الصغيرة صاحبة الـ 86 عامًا، بعد 22 عامًا من التوقف عن أي ظهور إعلامي أو فني، بصوتها وإطلالتها الهادئة الناعمة التي اعتاد عليها جمهورها لتسلم جائزة “الانجاز مدى الحياة” على مسرح joy awards 2024 التي تسلمتها شخصيًا من المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، بحفاوة جماهيرية كبير وتصفيق استمر لدقائق، خاصةً عند تقديمها لأغنيتها الشهيرة “عيون القلب”

المطربة الكبيرة نجاة الصغيرة

المطربة الكبيرة نجاة الصغيرة

المطربة الكبيرة نجاة الصغيرة

بالعودة لـ 22 عامًا قبل الآن، نتذكر آخر وقوف غنائي للكبيرة نجاة الصغيرة على مسرح مهرجان الدوحة الثقافي 2002، وقاربت وصلتها الغنائية الساعيتن ملأتهما باقة فريدة من أجمل أغانيها “عيون القلب، لاتكذبي، أنا بستناك، إلا انت، اه لوتعرف”، وكانت تلك الليلة أشبه بالوداع لجمهورها حيث لم تظهر بعدها فنيًا، إلا في عام 2017 في أغنية “كل الكلام”، من كلمات الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، ألحان الموسيقار السعودي طلال.

المطربة الكبيرة نجاة الصغيرة

أقيم مساء أمس السبت، حفل joy awards 2024 بحضور كوكبة فنية ضخمة من حول العالم، وتصدّر المهرجان مراكز البحث الاولى وتابعه مئات الآلاف عبر البث المباشر على القنوات التلفزيونية ومختلف المنصات الترفيهي.

فاز عدد من النجوم بـ جائزة "الإنجاز مدى الحياة"، تكريماً لمسيرتهم الفنية، وهم: "أنتوني هوبكنز، منى واصف، إسعاد يونس، علي المدفع، رابح صقر".

في المجال السينمائي:



الفنان القدير عادل إمام عادل فاز بجائزة "زعيم الفن العربي".

الفنان كريم عبد العزيز بجائزة الممثل المفضل

الفنانة نيللي كريم بجائزة الممثلة المفضلة

فوز الفيلم السعودي سطار بالفيلم المفضل

في المجال الموسيقي:

الفنان عايض فاز بجائزة "الفنان المفضل".

الفنانة أصالة نصري فازت بجائزة "الفنانة المفضلة".

الكويتي طلال سام فاز بجائزة "الوجه الجديد المفضل".

أغنية "يا ليل ويالعين" للفنان السوري الشامي فازت بجائزة "الأغنية المفضلة".

مجال الجوائز الفخرية:

الفنانة منى زكي فازت بجائزة "الترفيه الفخرية"، عن مسلسل "تحت الوصاية".

مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب فاز بجائزة "الترفيه الماسية".

الممثلة الأمريكية إيفا لانغوريا فازت بجائزة "شخصية العام".

الفنان محمد المنصور فاز بجائزة "صنّاع الترفيه الفخرية".

الممثل الأمريكي مارتن لورنس فاز بجائزة "صناع الترفيه الفخرية".

المايسترو السعودي وليد فايد فاز بجائزة "صناع الترفيه الفخرية".

الفنانة نجوى كرم فازت بجائزة "الإبداع الفخرية".

الممثلة الهندية عليا بهات فازت بجائزة "الترفيه الفخرية"