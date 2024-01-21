مفاجأة سارة لمحبي دنيا سمير غانم.. “أنستونا” عائدة في السعودية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الصفحة الرسمية لموسم الرياض على موقع “إنستغرام”، عن تقديم الفنانة دنيا سمير غانم مسرحيتها “أنستونا” ضمن فعاليات الدروة الرابعة من موسم الرياض.

ونشرت الصفحة الملصق الدعائي الخاص بالمسرحية والذي ظهر فيه أبطال العرض المسرحي وهم: دنيا سمير غانم، وبيومي فؤاد، وسامي مغاوري وغيرهم من النجوم.

وأعلنت الصفحة الرسمية لموسم الرياض عن موعد عرض المسرحية حيث كتبت معلقة على البوستر: “لا تفوت المسرحية الكوميدية والموسيقية (أنستونا) مع الفنانة دنيا سمير غانم والفنان بيومي فؤاد ومجموعة من النجوم على مسرح محمد العلي في بوليفارد سيتي ابتداءً من 30 يناير وحتى 5 فبراير”.

يذكر أن دنيا سمير غانم شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “جت سليمة” مع محمد سلام، سامي مغاوري، هالة فاخر، خالد الصاوي، شيرين، محمد ثروت، غادة طلعت، مايان السيد وعدد آخر من ضيوف الشرف، تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيري.

كما طرحت دنيا سمير غانم أغنية جديدة بعنوان “اختلافنا مش بيفرقنا” في إطار نشاطها كسفيرة للنوايا الحسنة لمنظمة يونيسيف مصر، حول أهمية دمج كل الأطفال في المجتمع.