ميرنا وليد - بيروت - منذ إطلاق الوثائقي المخصص لمهنة ديفيد بيكهام على إحدى المنصات صدر عن عشيقته ربيكا لوس تصريحات في الوسائل الإعلامية. وكانت ربيكا أعلنت عام 2004 أنها كانت على علاقة بنجم الفوتبول ديفيد بيكهام وأنها إلتقته بعد أن أصبحت مساعدته. وكشف اللاعب الشهير أن أشياء رهيبة قيلت وكان الأمر معقداً. وأنه عانى مع زوجته فيكتوريا من ضغوط كثيرة. وأضاف أنه حين إستقر في اسبانيا مع الفريق الذي ينتمي اليه تم نقله بسرعة الى مدينة غريبة لا يتقن لغتها وبعيداً عن عائلته.

وكشفت ريبيكا لوز الى Daily Mail أنها رأت خلال حفلة أقامها رونالدو ديفيد بيكهام يتكلم مع عارضة إسبانية. بعدها اتصلت فيكتوريا وطلبت التكلم مع زوجها فأجابتها انها لا تعلم مكانه. وعندما أصرت فيكتوريا دخلت ريبيكا الى المنزل ورأت مرافقي بيكهام يقفان أمام باب فطلبت منهم البحث عنه وعندما وصل رأت العارضة من خلال الباب نائمة على السرير.

كانت هذه تفاصيل خبر ديفيد بيكهام يخون زوجته وعشيقته وهذا ما كشفته الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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