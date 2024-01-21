فيلم الملكة يحصد إيرادات متوسطة أمس

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فيلم الملكة، بطولة النجمة هالة صدقي، شيرين رضا، أمس السبت إيرادات بلغت 53 ألفًا و 186 جنيهًا في شباك تذاكر دور العرض السينمائي .

كان تم تغيير أسم الفيلم من "كتف رباعي" إلى "الملكة"، ومن المقرر طرحه في الدول العربية خلال الأيام القليلة المقبلة.

قصة فيلم الملكة :-

ويشار إلى أن تدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي اجتماعي، حيث تتعرض سيدة أعمال تدعى (ماجدة) للعديد من المضايقات، لكنها تنجو من محاولات أعدائها لإيذائها، وتستطيع الحصول على كامل حقها منهم.

أبطال فيلم الملكة :-

يذكر ان فيلم الملكة، بطولة : "هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبدالرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس، وآخرين من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، وإخراج سامح عبدالعزيز.

آخر أعمال الفنانة هالة صدقي

آخر أعمالها مسلسل "جعفر العمدة"، الذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي 2023، وحقق نجاحًا كبيرًا، بطولة محمد رمضان، إيمان العاصي، زينة، هالة صدقي، أحمد فهيم، مي كساب، منة فضالي، وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.