غنتها في حفل joy award.. لماذا أجلت نجاة تقديم "عيون القلب" 11 عاما؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

ظهور المطربة الكبير نجاة، كان من أبرز مفاجآت حفل توزيع جوائز joy awards، الذي أقيم مساء أمس السبت على مسرح بكر الشدي، في الرياض.

نجاة التي غابت عن الظهور منذ حوالي 22 عاما، قدمت في الحفل واحدة من أشهر أغانيها، وهي "عيون القلب"، قبل صعود المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه على المسرح لتكريمها، وسط ترديد حضور الحفل "وحشتنيا قوي".

المفارقة هنا، أن أغنية "عيون القلب"، تعد من أغاني المطربة الكبيرة، التي لم تخرج للنور، إلا بعد 11 عاما، من بداية إعدادها.

الشاعر الكبير الراحل عبدالرحمن الأبنودي، وهو مؤلف الأغنية، التي كانت أيضا باكورة التعاون مع المطربة نجاة، تحدث عن كواليس تقديم "عيون القلب"، في لقاء تليفزيوني، وقال: "كنت أسكن بالقرب من الفنانة نجاة، ولدي أمنية التعاون معها، حتى وجدت الصديق الملحن محمد الموجي، يطلب مني كتابة أغنية لها، وبدأت كتابة الكلمات، حتى وصلت إلى المقطع الذي يقول (وأنا رمشي ما داق النوم، وهو عيونه تشبع نوم)، وتوقفت أمام كلمة ( تشبع) ".

وتابع "كانت وجهة نظر نجاة، البطن هي اللي بتشبع، مش العين، وطلبت تعديلها، وأكملت كتابة الكلمات، لعل وعسى أجد كلمة بديلة، وانتهيت وقلت لها مش لاقي غيرها، وظلت الأغنية بعد إعدادها لدى المطربة الكبيرة لمدة 11 سنة".

يذكر أن المطربة الكبيرة نجاة البالغة من العمر 85 عاما، كانت قد أعلنت عن اعتزالها منذ 22 عاما، وغابت عن الظهور تماما، قبل أن تطرح أغنية بعنوان "كل الكلام" عام 2017، ثم عادت للظهور عام 2020، بعد تداول صور لها خلال إخلاء العقار الذي كانت تقيم به، في عمارة الشربتلي بالزمالك، إثر تعرضه لهبوط أرضي مفاجئ .

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