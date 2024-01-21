عمرو دياب يتصدر تريند "X" بعد غنائه في joy awards

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كان ظهور "الهضبة" النجم عمرو دياب في حفل توزيع joy awards، الذي أقيم مساء أمس السبت 20 يناير على مسرح بكر الشدي في الرياض بالمملكة العربية السعودية، إحدى مفاجآت الحفل، الذي شهد حضور كوكبة ضخمة من نجوم الفن في العالم.

عمرو دياب غنى أغنية "يا أنا يا لأ"، وبعد الانتهاء منها قال "كويس إنكم استحملتوا 4 ساعات، ومبسوط إني كنت معاكم النهاردة"، ووجه التحية للمستشار تركي آل الشيخ، وتابع "انتم عارفين كويس أوي إني بغني بس مبعرفش أتكلم، بس أنا مبسوط جدا وفرحان بالمجموعة العظيمة دي".

وتصدر النجم الكبير عمرو دياب تريند موقع إكس في السعودية ومصر. يذكر أن الفنان عمرو دياب أحيا منذ أيام حفلا كبيرا في القرية العالمية بدبي.

على صعيد آخر، مازال الفنان عمرو دياب يتصدر قوائم الأعلى استماعا عبر تطبيق أنغامي بألبومه الجديد "مكانك" وذلك للأسبوع الثالث على التوالي.

وشهد حفل joy awards تواجد عدد كبير من النجوم العرب، وكذلك المصريين، بينهم: نانسي عجرم، نيكول سابا، محمد إمام، كارمن بصيبص، جمال سليمان، يوسف الشريف، أشرف زكي، إلهام شاهين، روجينا، آيتن عامر، طارق الإبياري، محمد ثروت، ميرهان حسين، منى ثروت، عبدالله السدحان، لبلبة، أكرم حسني، درة، ريم مصطفى، تيم حسن، عمرو يوسف، وآسر ياسين، حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، وليد توفيق.

اقرأ أيضا

45 صورة لنجوم الفن بحفل توزيع جوائز joy awards في السعودية

بعد غياب سنوات.. 20 صورة من أحدث ظهور لـ نجاة الصغيرة