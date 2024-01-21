ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل والكاتب طارق سويد على صفحته الخاصة فيديو للإحتفال الذي أقامه الشابات والشباب الذين شاركوا بورشة العمل التي أطلقها طارق للكتابة وقدموا له قالب حلوى للتعبير عن شكرهم فعلق طارق قائلاً: "يا الله شو حلو.
. مش عارف شو قول...بكل صف كنت قلكن ما تخافو تتركو الصورة تحكي، مرات الصورة بتغنّي عن صفحات و بتنقل اصدق مشاعر ولحظات، كان قصدي لحظة متل هاللحظة. مايا و جويل لو ما منكن ومن حماسكن و مهنيّتكن ما كانت صارت هالورشة وما كنت ربحت هالناس الحلوين بحياتي. شادي بركات بشكرك من قلبي لأنك اخدت هاللحظة بكاميرتك بكتير حب.. برجع بقلكن انتو بالنسبة الي ما عدتو اشخاص شاركتن خبرتي المتواضعة وشغفي للكتابة، انتو صار إلكن مطرح بقلبي.. بحبكن، طارق.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو - لمن قال طارق سويد... صار إلكن مطرح بقلبي بحبكن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.