بالفيديو - لمن قال طارق سويد... صار إلكن مطرح بقلبي بحبكن

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل والكاتب طارق سويد على صفحته الخاصة فيديو للإحتفال الذي أقامه الشابات والشباب الذين شاركوا بورشة العمل التي أطلقها طارق للكتابة وقدموا له قالب حلوى للتعبير عن شكرهم فعلق طارق قائلاً: "يا الله شو حلو.

. مش عارف شو قول...بكل صف كنت قلكن ما تخافو تتركو الصورة تحكي، مرات الصورة بتغنّي عن صفحات و بتنقل اصدق مشاعر ولحظات، كان قصدي لحظة متل هاللحظة. مايا و جويل لو ما منكن ومن حماسكن و مهنيّتكن ما كانت صارت هالورشة وما كنت ربحت هالناس الحلوين بحياتي. شادي بركات بشكرك من قلبي لأنك اخدت هاللحظة بكاميرتك بكتير حب.. برجع بقلكن انتو بالنسبة الي ما عدتو اشخاص شاركتن خبرتي المتواضعة وشغفي للكتابة، انتو صار إلكن مطرح بقلبي.. بحبكن، طارق.