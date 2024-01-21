أول تعليق من ياسمين صبري بعد حفل "joy awards"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بمقطع فيديو، من كواليس حفل "joy awards"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت ياسمين على الفيديو: "ليلة رائعة، شكرًا جوي أوردز".

وأقبم الحفل في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، بتنظيم الهيئة العامة للترفيه ويرأسها المستشار تركي آل الشيخ، ومجموعة MBC.

وشهد الحفل تواجد عدد كبير من النجوم العرب، وكذلك المصريين، بينهم: نانسي عجرم، نيكول سابا، محمد إمام، كارمن بصيبص، جمال سليمان، يوسف الشريف، أشرف زكي، إلهام شاهين، روجينا، آيتن عامر، طارق الإبياري، محمد ثروت، ميرهان حسين، منى ثروت، عبدالله السدحان، لبلبة، أكرم حسني، درة.

اقرأ أيضا:

تكريم خاص لـ"تحت الوصاية" من joy awards.. ومنى زكي: بحبك يا حلمي

ميسرة: أتمنى الزواج من وائل الدحدوح لهذا السبب