طرح بوسترات تشويقية لفيلم "رحلة 404" قبل طرحه في السينمات

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت الشركة المنتجة لفيلم “رحلة 404”، بطولة النجمة منى زكي، بوسترات منفردة لكل أبطال العمل وضيوف الشرف المشاركين به.

شيرين ر

تصدرت النجمة مني زكي البوستر التشويقي لفيلم "رحلة 404" -القاهرة مكة- سابقا، ومن المقرر طرح العمل في دور العرض السينمائية المختلفة 25 يناير، والدول العربية 1 فبراير المقبل.

أحداث "رحلة 404"

تدور قصة فيلم "رحلة 404" حول غادة التي قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج تتورط في مشكلة طارئة تجعلها مطالبة بجمع مبلغ كبير من المال، فتضطر أن تعود لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم، فهل ستسير الأمور بسلام وتحل المشكلة وتذهب لأداء فريضة الحج؟ أم أن العودة إلى الماضي لابد أن يلوثها مرة أخرى؟.

خالد الصاوي

أبطال رحلة 404

فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم: محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

محمد فراج

من جانبها أبدت النجمة منى زكى سعادتها بإعلان طرح فيلمها "رحلة 404" في دور العرض.

واضافت مني زكي: "سعيدة بالرحلة الطويلة التي قمت بها مع هذا الفيلم الذي أحبه بشدة، فهي بالفعل رحلة بدأت منذ سنوات عندما عرض على وقت تصوير مسلسل "آسيا" تحديدا في عام 2013".

محمد ممدوح

وأوضحت منى زكى: "لم يكن مقدرا لي تقديمه وقت عرض علىَ في البداية، ولكني وقعت في حب الفيلم من أول قراءة للسيناريو، والطريقة التي يتم حكي الفيلم بها، والشخصية والحدوتة التي تستمر خلال 3 أيام، فهناك إحكام في سرد التفاصيل بطريقة تجذب من سيشاهده، ولذلك قررت تقديمه بعد ذلك".