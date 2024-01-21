"وش تاني".. كيف ظهر نجوم "رحلة 404" على الملصقات الدعائية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرحت الجهة المنتجة لفيلم رحلة 404، ملصقات دعائية جديدة للمشاركين في العمل، وهم: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، محمد علاء، خالد الصاوي وشيرين رضا.

وظهرت كل شخصية حاملة في يدها قناع "وش تاني"، بينما ظهرت منى ممسكة بحقيبة سفر ومحاطة بثلاثة أشخاص يرتدون أقنعة، وفوقها وجهها.

وتم الإعلان عن طرح رحلة 404 في دور العرض السينمائي ٢٥ يناير وفي العالم العربي ١ فبراير المُقبل، الفيلم كان يحمل اسم القاهرة مكة قبل تغييره.

ويُظهر الملصق الرسمي ملامح من قصة الفيلم التي تدور حول غادة التي قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج تتورط في مشكلة طارئة تجعلها مطالبة بجمع مبلغ كبير من المال، فتضطر أن تعود لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم، فهل ستسير الأمور بسلام وتحل المشكلة وتذهب لأداء فريضة الحج؟ أم أن العودة إلى الماضي لابد أن يلوثها مرة أخرى؟

هذه هي التساؤلات التي فرضها السيناريست محمد رجاء من خلال سيناريو الفيلم الذي حصل على جائزة "ساويرس"عن فئة شباب الأدباء وكتاب السيناريو عام 2015، وقال في بيان صحفي "انتشرت أكثر من قصة حول أحداث الفيلم، وفي الحقيقة لا اريد الافصاح عنها حتى يشاهده الجمهور قريبا، بعد سنوات طويلة من الصبر والانتظار، ومع فريق عمل متميز من الإنتاج والإخراج للتمثيل الذين حولوا هذا الحلم لحقيقة ملموسة".

فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف: محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سماء إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول. من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة ومن إنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد من خلال شركاتهم فيلم كلينك و لاجونى للإنتاج السينمائي وهو إنتاج مشترك مع مجموعة Arabia Pictures Entertainment السعودية وهاى ميديا للإنتاج الفني والتوزيع. وتوزعه سينمائياً أفلام مصر العالمية داخل مصر و Front Row Filmed Entertainment خارج مصر.