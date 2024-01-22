بكلمات مؤثرة.. منير بو عساف ينعى زوجته ميريلا زلاقط

ميرنا وليد - بيروت - نشر الشاعر اللبناني منير بو عساف، صورة تجمعه بزوجته الراحلة ميريلا زلاقط، وأرفقها بتعليق مؤثرة.

وكتب منير عبر حسابه الرسمي كلمات مؤثرة، نعى فيها زوجته ميريلا قائلاً: "ما كنت بتخيّل يجي نهار تنقص هالصورة وقلّك هالحكي:كنت خاف الموت بهالعمر البِقي..وعايش تا نار البُعد عَنِّك إتّقي..صرت حابب موت هلأ قبل بكرا..حتى بأسرع وقت فيكي إلتقي..غير الوجع والآخ مش باقي معي.. ومازال شو ما عملت مش رح ترجعي.. تبقي زوريني وِرحميني من العذاب.. وفوتي عا قلب الحلم شي مَرّة وتعي.. مش هيك كان الوعد يا رفيقة روحي.. كان فيكي تبقي بعد بكّير تروحي.. هيدا للي رح يبقالي من بَعدِك أنا.. إغفى عا جَمر البُعد وأوعى على جروحي.. وعدي إلِك ما زال باقيلي عُمِر.. يبقى للي بَدّك ياه عا قلبي أمِر.. والبيت تبقي مَلَكتو انتي وبس.. و"جوفن"حبيبِك شَبعو مِنِّك غَمِر".

وانهالت التعليقات من قبل المتابعين على المنشور، معزين منير بوفاة زوجته، ومعبرين عن حزنهم الكبير لرحيلها، كما تمنوا لمنير الصبر على فراقها.



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