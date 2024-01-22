الفنان أمير ناجي في فيم "نور الريس"

ياسر رشاد - القاهرة -



يشارك الفنان الفنان أمير ناجي في فيلم "نور الريس" بطولة مصطفى كامل ومحمد سليمان إخراج مازن الجيلى وسيناريو وحوار محمد سمير.

ويعد فيلم نور الريس بمثابة عودة للنجم مصطفى كامل للسينما بعد غياب طويل منذ تقديم فيلم قشطة يابا، ويدور الفيلم في إطار اجتماعي حول العديد من المشاكل الاجتماعي التي أثيرت خلال الفترة الأخيرة ومنها أزمة الدولار وأغاني المهرجانات السلبية التي كان لها رد فعل سلبي على العديد من الشباب.

وقال الفنان أمير ناجي أنه يجسد شخصيه كابتن في نادي رياضي وسوف تجمعه مشاهده بكلا الفنانين عمرو عبد الجليل، لطفي لبيب.

وصرح أمير ناجي أن الشخصيه مقربه جدا إليه وشارك بعضا من زملاءه محبين الكوره ليتعلم منهم اكتر قبل خوضه التصوير ليتمكن من إتقان الدور وتجسيده بشكل أفضل، وأضاف أن العمل مع الفنان عمرو عبد الجليل وباقة نحوم الفيلم أضافه كبيره له، وفخور جدا بالمشاركة في العمل الفني.

يضم فيلم نور الريس العديد من الفنانين مع مصطفى كامل، منهم الفنان عمرو عبد الجليل، وفراس سعيد، ولطفي لبيب، وأحمد صيام، رانيا التومي، ومحمد سليمان، بوسي شاهين ومحمد فاروق شيبة، نور أبو البيه، الفنان أمير ناجي، وتأليف محمد سمير مبروك، قصة مصطفى كامل، وإخراج مازن الجبلي.