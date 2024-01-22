زينة تفجر غضبها على مروجي الشائعات: الواحد أدمن أذية الناس

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية زينة عبر حسابها الرسمي، صورة لها وأرفقتها بتعليق ردت فيه على مروجي الشائعات المؤذية.



وشاركت زينة متابعيها صورة لها، ظهرت فيها بملابس المنزل وهي تتناول الفاكهة، أثناء تواجدها في مدينة دبي، مقر إقامتها، وأرفقتها بتعليق، أكدت فيه أنها تتعرض للأذى، وأن الله يرد دائماً اعتبارها ويكرمها أكثر، كما طالبت كل من يؤذيها بمضاعفة جهده أكثر حتى يأتيها كرم أكبر.

وقالت زينة في تعليقها: "الواحد أدمن أذية الناس علشان ربنا يكرمه.. ممكن شوية أذى كمان من فضلكم".

وأضافت: "حبة أذى معنوي على حبة أذية في الرزق وياريت لو شوية أذى في السمعة من على الوش، أصل دوول اللي ربنا بيكرم، بعدهم جامد الحمد لله ما اتحرمتش من ولا حاجة شفافين فعلاً".

وعلى صعيد آخر، شاركت زينة في فيلم "الإسكندراني"، إلى جانب الممثل المصري أحمد العوضي.

والفيلم من إخراج خالد يوسف، ومستوحى من رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومن بطولة عدد كبير من الممثلين من بينهم: أحمد العوضي، زينة، عصام السقا، بيومي فؤاد، حسين فهمي، صلاح عبد الله، محمود حافظ، محمد رضوان، ورحاب الجمل.

وتدور أحداث الفيلم حول شاب يعيش في مدينة الإسكندرية، ويتعرض لمجموعة من التحديات والصراعات في حياته اليومية، ويتطرق الفيلم إلى عدة قضايا اجتماعية وسياسية مهمة، ويسلط الضوء على بعض الجوانب القاسية في المجتمع المصري.



