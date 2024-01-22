فاليري أبو شقرا تضع مولودها.. وتشارك أول فيديو له

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة وملكة جمال لبنان السابقة فاليري أبو شقرا عن انجابها مولودها، اذ نشرت فيديو عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي أظهر المولود وهو يمسك اصبع والدته، الا انها لم تكشف عن جنـ سه بعد.



على صعيد آخر كانت قد خطفت ابنتا فاليري التوأم الأنظار بأحدث إطلالة لهما بعدما شاركت والدتهما صورة واضحة لهما وهما تلعبان وسرقتا القلوب بلطافتهما وجمالهما الذي ورثتاه عن والدتهما المعروفة بنعومة ملامحها التي أهلتها إلى المركز الخامس في مسابقة ملكة جمال العالم.