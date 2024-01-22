مهيار خضور يجتمع بـ مارتن لورنس-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للممثل السوري مهيار خضور برفقة الممثل العالمي مارتن لورنس، وذلك خلال تواجدهما في حفل جوائز joy awards ، في المملكة العربية السعودية، وقد أعاد مهيار نشر الصورة عبر خاصية الستوري على صفحته الخاصة.



على صعيد آخر، كان شارك مهيار مؤخرا في مسلسل "عرابة بيروت" من تأليف مازن طه ونور شيشكلي وإخراج فيليب أسمر ومن إنتاج شركة إيغل فيلمز لصاحبها المنتج جمال سنان،

المسلسل رصد احداثاً وقضايا هزت العاصمة اللبنانية بيروت في حقبة الخمسينيات ويروي حكايات أبطال عاشوا بكل قصصهم وأفراحهم في تلك الفترة.