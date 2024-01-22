"العالم الصغير" دورة تعليمية ترفيهية في مكتبة المستقبل

ياسر رشاد - القاهرة - تطلق مكتبة المستقبل فى العاشرة من صباح غد الثلاثاء ولمدة اسبوعين ، دورة " العالم الصغير " ، الموجهه للاطفال من عمر 7 الى 13 عام.

وتتضمن مجموعة من ورش العمل التفاعلية، والتى تتناول افرع العلوم المختلفة مثل الفلك واكشاف الكون والمجموعة الشمسية والقمر والمجرات الفلكية ، واكتشاف جسم الانسان واجهزته المختلفة ووظائفها وبعض التجارب الكيميائية.

قال الدكتور نبيل حلمى ، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة ، ان الدوة تمنح الاطفال هذه التجربة الاستثنائية حيث تمتزج المتعة والمرح مع العلم والمعرفة، مما يتيح لهم الفرصة للتعلم والتعرف على العلوم والتقنيات المختلفة التي يصادفونها خلال حياتهم اليومية وسط أجواء مغلفة بالمتعة واللعب والمرح.

مؤكدا على ان الاطفال سوف يقضون أجمل الأوقات في الاستكشاف والتعلم في عالم يشبه عالم الكبار ولكنه مفعم بالألوان المبهجة والتصميمات المحببة للأطفال ، وتمنحهم مساحة للانطلاق بصحبة عائلاتهم في بيئة آمنة وشيقة في الوقت نفسه.