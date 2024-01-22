أشاد رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، بالصلح الذي تم بين الفنانتين أنغام وأصالة، بعد فترة خصام استمرت لأكثر من عامين.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه على منصة “إكس”، صورًا تجمع الإعلامي المصري عمرو أديب بالفنانتين، خلال لقائهما في بودكاست “Big time”.

وأوضحت الصور عناق الصلح بين أنغام وأصالة، وكتب آل الشيخ على الصور، قائلًا: “من زيي يبغى المشكلة ترجع”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع المنشور، حيث أعربوا عن سعادتهم بالصلح بين الفنانتين، ووصفوه بأنه “حدث سعيد”.

كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ ينشر صورة لصلح أنغام وأصالة.. وهكذا علق عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.