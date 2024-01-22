شاهد أحدث ظهور لـ جورجينا في العلا لتصوير الموسم الجديد من مسلسلها

خطفت صديقة نجم فريق النصر السعودي كريستيانو رونالدو، جورجينا رودريغز، الأنظار في أحدث ظهور لها في مدينة العلا التاريخية، وذلك خلال كواليس تصويرها الموسم الثالث من مسلسلها “Soy Georgina”.

وظهرت جورجينا في المقطع وهي ترتدي عباءة سوداء أنيقة، وتسير بين المعالم الأثرية في العلا، مما أثار إعجاب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتناول الموسم الثالث من مسلسل جورجينا قصة كفاحها ونجاحها، وعلاقتها بكريستيانو رونالدو، كما سيسلط الضوء على فترة تواجدهما في المملكة العربية السعودية.

وتعد جورجينا رودريغز من أشهر عارضات الأزياء في العالم، كما أنها تمتلك خط أزياء خاص بها، وتحظى بشعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابعها أكثر من 300 مليون شخص على إنستجرام.