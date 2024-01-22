بالصور.. انهيار الفنان أحمد عبدالله لحظة تشييع جثمان والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دخل الفنان أحمد عبدالله في نوبة بكاء أثناء تشييع جثمان والده الراحل إلى مسقط رأسه بمقابر الأسرة.

وتوفي والد الفنان أحمد عبد الله، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 22 يناير 2024.

وكتب الفنان أحمد عبد الله عبر صحفته الرسمية بموقع "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي الحاج عبد الله الشحات عبد السميع الجنايني، رجاء الدعاء".

وكان الفنان أحمد عبد الله تألق بشخصية "كارم فتح الله" ضمن أحداث مسلسل "جعفر العمدة" الذي عُرض في موسم دراما رمضان الماضي.

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