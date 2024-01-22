"الداخلية" تطرح أغنية "العهد" بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ72

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

بثّت وزارة الداخلية أغنية "العهد"، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ ٧٢، عبر موقع "يوتيوب".

وجاءت كلمات أغنية "العهد" على النحو التالي: "كل شعب وله حكاية، بتبقي دايمًا نقطة فاصلة، زي خيط من نور بيطلع بالنهار، واحنا شعب تملي رافض الانكسار، في الحكاية، تفاصيل مهولة عن الشجاعة والرجولة والبطولة".

وأصدر الدكتور مصطفى مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا حدد خلاله موعد إجازة 25 يناير وعيد الشرطة، وهي ٣ أيام "الخميس والجمعة والسبت".

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