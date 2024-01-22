مي الغيطي تعود من لندن من أجل هذا الأمر

ميرنا وليد - بيروت - تستعد الممثلة المصرية مي الغيطي لإنطلاق تصوير مشاهدها في مسلسل "مسار إجباري" مع الممثلين المصريين أحمد داش وعصام عمر، حيث أنها عادت من لندن، بعد انتهائها من تصوير مشاهدتها الأخيرة في الفيلم البريطاني "Due Dating"، من أجل "مسار إجباري".
وكانت قد أعلنت المخرجة المصرية نادين خان انطلاق تصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد "مسار إجباري" يوم 15 من الشهر الجاري.
وجمعت المشاهد الاولى بين بطلي العمل الممثلين أحمد داش وعصام عمر والممثلة بسمة.
المسلسل يتألف من 15 حلقة، وسيعرض في شهر رمضان المقبل.
العمل تأليف باهر دويدار وإخراج نادين خان وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جوري بكر، نور إيهاب وغيرهم.
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