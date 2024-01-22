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ميرنا وليد - بيروت - في حادثة غربية في عالم الفن، نشرت صفحة من عشاق الممثل المصري أحمد العوضي والممثلة ياسمين عبد العزيز، صور وهم يقرأون القرآن ويختمونه ويصلون من أجل أن يعودان لبعضهما، بعد أن تطلقا منذ أيام وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي الخبر بشكل فكاهي .
وقد نفت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز منذ قليل عبر حسابها الأقاويل التي تتحدث عن خيانة الممثل أحمد العوضي لها والأنباء التي تتحدث عن تورط العوضي في علاقة مع فنانة مصرية أخرى وعلقت قائلة : " أشهد أمام الله أن هذا الرجل لم يخونني خلال 5 سنين زواج وإنفصالنا شيئ قدري ( مش بإيدنا ) .
وأعلنت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز عن طلاقها من أحمد العوضي يوم أمس عبر حسابها، كما أعلن الممثل أحمد العوضي أيضاً الطلاق.
كانت هذه تفاصيل خبر محبو ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي يختمون القرآن بنية عودتهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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