الشرطة المصرية ودورها في المجتمع في نقاشات قصور الثقافة بدمياط

ياسر رشاد - القاهرة - نظم فرع ثقافة دمياط مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة المصرية، برعاية وزارة الثقافة.

وأقامت مكتبة ميت الخولي محاضرة بعنوان "الشرطة المصرية ودورها في المجتمع"، تناول خلالها أيمن عبد الرحمن دور رجال الشرطة في تحقيق الأمن والاستقرار للوطن والحفاظ على الأفراد والممتلكات، موضحا أنه تم اختيار يوم ٢٥ يناير عيدا للشرطة تخليدا لذكرى موقعة الإسماعيلية التى ضحى خلالها الأبطال البواسل بأرواحهم دفاعا عن الوطن وسلامة أراضيه.

وفي سياق متصل أقام قصر ثقافة كفر سعد ورشة فنية بعنوان" في حب مصر" بجمعية الابن الخاص تضمنت تصميم لوحات بتقنية الكولاج للتأكيد على الهوية والانتماء تدريب أمنية القاضي.

وضمن الأنشطة المقدمة بمناسبة إجازة نصف العام الدراسي أقيمت مجموعة من الورش الفنية حول عدة موضوعات منها ترشيد الاستهلاك، والزيادة السكانية لنخبة من الفنانين التشكيليين بكل من قصر ثقافة فارسكور ودمياط.

واستمرارا للفعاليات المقدمة بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، من خلال فرع ثقافة دمياط برئاسة د. فادي سلامة، شهدت مكتبة ميت أبو غالب لقاء توعويا بعنوان "شبكة الإنترنت ومخاطر مواقع التواصل الاجتماعي" تناولت خلاله صفاء شكل، أهمية شبكة الإنترنت في سرعة الحصول على المعلومات، والتواصل مع الآخرين من خلال مشاركة الأفكار والبيانات، مؤكدة في ختام حديثها ضرورة استخدام الإنترنت باعتدال، مع وجود رقابة أبوية على المحتوى الذي يتعرض له الأبناء لحمايتهم من مخاطره.

كما نفذت المكتبة ورشة حكي عن "الإدمان" تحدثت خلالها أميرة شمس عن مخاطر الإدمان، وضرورة طلب المساعدة من الأطباء النفسيين لتغيير نمط الحياة.

بينما أعد قصر ثقافة دمياط الجديدة لقاء لمناقشة أعمال الأديب المصري محمود تيمور، استعرضت خلاله فاطمة نحلة، قصة حياة الأديب الراحل وخطواته الأولى في كتابة القصص، وكذلك أهم أعماله التي تميزت بالنزعة الرومانسية والجوائز التي حصل عليها.