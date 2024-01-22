بصورة مليئة بالحنان..أيمن قيسوني برسالة إلى حبه الأول

ميرنا وليد - بيروت - أطل الممثل المصري أيمن قيسوني على متابعيه من خلال صورة شاركها عبر حسابه الخاص، إلى جانب والدته بصورة مليئة بالحب حيث ظهر وهو يحضنها، معلقاً على المنشور بالقول : "حبي الاول! بارك الله فيك وأدام عليك الصحة العظيمة.

أحبك أمي".

وفي وقت سابق،شاركت الفنانة اللبنانية نسرين زريق صورة لها ولزوجها الممثل المصري أيمن قيسوني بمناسبة عيد الميلاد المجيد عبر حسابها الخاص، وظهر الإثناء وهما تتبادلان قبلة رومنسية في أجواء مليئة بالحب والسعادة أمام شجرة الميلاد، وعلقت موجهةً رسالة إلى زوجها قالت فيها: "كل ما أريدة في عبد الميلاد هو أنت".

