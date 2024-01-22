حلمي عبدالباقي يكشف سبب عدم تكريم نجاة الصغيرة في مصر

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل نقابة المهن الموسيقية، عن أسباب تقديم الفنان مصطفى كامل استقالته من منصبه، كما تحدث عن سبب عدم تكريم الفنانة العظيمة نجاة الصغيرة في مصر.

وقال حلمي عبد الباقي، أن من ضمن الأسباب هو عدم تفاعل أعضاء النقابة معه وهو نشيط للغاية ولا يستطيع أحد أن يكون مثله في خدمة أعضاء نقابة المهن الموسيقية.

وتابع حلمي، خلال تصريحات متلفزة، "أنا رفضت الإستقالة دي وقولتله مش هقبل أتولى مهام النقابة من بعدك ومصطفى كامل مش نقيب وبس هو صديق كفاح، وصديق عمر بالنسبة لي، وأنا مقتنع تماما أن محدش يقدر يقعد على الكرسي ده بعد الإنجازات اللي عملها.. صعب جدا".

حلمي عبدالباقي: هنام خطة لتكريم كل الرموز في مصر

وأضاف حلمي عبد الباقي"، عن تكريم الفنانة نجاة الصغير في حفل "جوي أوردز" بالسعودية: بشكر المملكة السعودية وعلى رأسهم المستشار تركي آل الشيخ، ونجاة كانت مشتاقة لجمهورها للغاية لأنها قيمة كبيرة وهي من ضمن القلائل لأنها من عمالقة الفن الموجودين حاليا ونفتخر بوجودها.

وعن عدم تكريم المطربة نجاة في نقابة المهن الموسيقية، أوضح حلمي أن النقابة كرمت أشخاص كثيرون وهناك برنامج قائم على ذلك الموضوع ولكن هناك فرق في حجم التجهيزات وصعب للغاية تنفيذ مثل تلك الفكرة، ولكن قومنا بتكريم فنانين كبار وهناك خطة لتكريم كل الرموز في مصر ولكن الأمر يحتاج إلى مساندة ودعم من قبل الدولة ووزارة الثقافة.

واختتم الفنان حلمي عبد الباقي، أن هناك فنانين كبار مثل نجاة يحتاجون لتكريمات وهناك مطربون لهم علامة فارقة في الفن المصري والنقابة تعمل على تكريمهم.