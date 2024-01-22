وديع مراد يطلق برومو " قمر الزمان 2" بمشاركة ميشال أبو سليمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أطلق الفنان السوري وديع مراد البرومو التشويقي لأغنية "قمر الزمان" في جزءها الثاني بعد مرور 18 عاما على نجاح الجزء الأول عربيا والذى حصد ملايين المشاهدات منذ إطلاقها على فى عام 2006 وحتى الآن.

وظهر الممثل ميشال أبو سليمان في البرومو الترويجي للجزء الثاني من "قمر الزمان" وهو يجلس على كرسي متحرك بعد أن أصيب في وعكة صحية في الجزء الأول من الأغنية، إذ دار حوار درامي بينه وبين وديع الذي أكّد أن النهايات السعيدة هي الأهم رغم كل الأزمات التي يمرون بها.

وشوّق وديع مراد متابعيه لكليب "قمر الزمان 2" الذي من المقرر إطلاقه في الأول من شهر فبراير، من إخراج محمد أبو فلح وذلك بعد تأجيله لأكثر من 3 أشهر بسبب أحداث غزّة.

وأحيا المطرب السوري الكبير وديع مراد منذ أيام قليلة حفلا غنائيا للمرة الأولى بمصر عقب مسيرة فنيّة تمتد لأكثر من 20 عاما من النجاح أثرى خلالها الموسيقى العربية بالعديد من الأعمال الطربية المميزة.

وشهد الحفل بالقاهرة حضور كامل من مختلف الجنسيات العربية ممن استمتعوا بوصلة من أغانيه الطربية المميزة، منها: حلوي الدنيا، قمر الزمان، الدنيا مصالح، السنين. بالإضافة إلى لاتنحني وساكت وغيرها.