أول تعليق من حسن يوسف على أنباء اعتزاله الفن بعد رحيل ابنه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

حل الفنان الكبير حسن يوسف ضيفًا في مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل" تقديم نهال طايل ويعرض على فضائية "صدى البلد".

وتحدث "حسن يوسف" عن أنباء اعتزاله الفن بعد تصريحات زوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي، مؤكدًا أن وفاة ابنه "عبدالله" أثرت عليه بشكل كبير.

وعلق قائلا: "أنا الحمد لله بخير وكويس، وبعد وفاة ابني الغالي عبد الله أخدت القرار فورا، لأن الوجع اللي جوايا وجع الإبن ربنا ما يكتبه على حد خلاني مقدرش أقدم أدوار اللي الناس أتعودت تشوفني فيها.. وأنا لسه جوايا الوجع ده".



وأضاف: "راضي بقضاء الله ولا أستطيع سوى أن أقول الحمد لله على كل شيء"، وبسؤاله عما إذا كان قد شاهد الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة وتكريمها بحفل توزيع جوائز "Joy Awards" بالمملكة العربية السعودية، قال "لا والله ماشوفتهاش".

وأشار حسن يوسف، إلى أنه يقضي وقته الحالي في قراءة القرآن الكريم، وعن إمكانية عودته للتمثيل مرة أخرى وفي حالة عُرض عليه أعمال فنية قال: "لو اتعرض عليا عمل معنديش غير أنه يبقى ورق كويس وأجر كويس إذا كان يعني حابين أني أرجع لكن غير كده مفيش نية للشغل".

يذكر أن أخر مشاركات الفنان حسن يوسف كانت بمسلسل "الضاهر" عام 2019.

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