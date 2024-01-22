سعد لمجرد يطلق أحدث أعماله الغنائية "عندي فكرة" برفقة يسرا محنوش

ياسر رشاد - القاهرة - أطلق الفنان المغربي سعد لمجرد أحدث أعماله الفنية تحمل عنوان "عندي فكرة" على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، ترافقه الغناء الفنانة التونسية يسرا محنوش.

تفاصيل أغنية "عندي فكرة"

وأغنية "عندي فكرة" من كلمات رامي العبودي، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع جلال الحمداوي، وتبدأ بمقطع تقول كلماته:

عندي فكره مرة حلوه

‏‎اني وانته نروح سفره

‏‎تجي نسافر للغرام

‏‎لا تفكر يلا بينا

‏‎نعيشك بعيشه زوينا

‏‎اسويلك روحي خيمه

‏‎ونترك الدنيا القديمه

‏‎شرايك بقلبي تنام

‏‎لاتفكر يلا بينا

‏‎نعيشك ابعيشه زوينا

أغنية عندي فكرة

تعتبر أغنية "عندي فكرة" أولى أعمال سعد لمجرد في العام الجديد 2024، بعد أغنية "أش أخبارك" التي أطلقها في مايو الماضي، وهي من كلمات وألحان جلال الحمداوي.