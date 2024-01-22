تامر حسني يتخطى 20 مليون مشاهدة بأغنية "موحشتكيش"

ياسر رشاد - القاهرة - تخطى النجم تامر حسني، 20 مليون مشاهدة بأغنيته الجديد الذي تحمل عنوان موحشتكيش، وذلك عبر قناته على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية موحشتكيش

تصدرت أغنية "موحشتكيش" التريند بمختلف المنصات الموسيقية والسوشيال ميديا بعد ساعات قليلة من إطلاقها، كما أن تعود كلمات الأغنية للشاعر أمير طعيمة، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ماستر علي فتح الله.

كلمات أغنية موحشتكيش:

شكل المكان زي ما كان، متغيرتش حاجات كتير.. شايف بعيني ذكريات، من قلبي حبيتها بضمير، أجمل سنين أنا عيشتها كانت هنا.. كل اللي ناقص في المكان إنتي وأنا، وتفاصيل كتير مش ممكن أحسها من غيرك.. معقول أكون موحشتكيش من يوم بعادنا مش بعيش.

