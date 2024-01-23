أحمد العوضي يتعرض لوعكة صحية وينقل إلى المستشفى

ميرنا وليد - بيروت - تعرض الممثل المصري أحمد العوضي لوعكة صحية، أدت إلى نقله لأحد مستشفيات القاهرة.

وتحدث مصدر مقرب من العوضي لصحيفة "الوطن"، أن الأخير تم نقله إلى المستشفى، أمس الأول الأحد، ولا يزال محتجزا بداخلها إلى الآن.

وأضاف المصدر أن الممثل المصري بخير ومن المقرر مغادرته المستشفى، خلال الساعات المقبلة.

وعلى الصعيد الفني، كان أحمد العوضي يصور مشاهده في مسلسله الجديد "حق عرب"، خلال الأيام الماضية، وذلك بمدينة الإنتاج الإعلامي، وجمعته بعض المشاهد مع رياض الخولي، ووفاء عامر، وأحمد عبدالله، ودنيا المصري، وعدد آخر من الممثلين.

والمسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق، وبطولة كل من دينا فؤاد، وليد فواز، أحمد صيام، سلوى عثمان، كارولين عزمي وعدد آخر من الممثلين، ومن المقرر عرضه في سباق دراما رمضان المقبل.



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