ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة التونسية درة مجموعة من الصور والفيديوهات التي خطفت فيها الأنظار بأحدث إطلالة لها.

وشاركت درة متابعيها عبر حسابها الرسمي، صور ظهرت فيها بإطلالة حمراء ساحرة.

وارتدت درة فستان أحمر طويل من المخمل، يتميز بصيحة الكتف الواحد.

واعتمدت درة على حقيبة يد صغيرة مستطيلة من اللون الفضي، ومتناسقة مع الفستان.

واختارت درة تسريحة شعر بسيطة وجميلة، كما وضعت لمسات مكياج ناعم والهادئ بالألوان الترابية الجذابة، ما أبرز ملامح وجهها.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصور معبرين عن إعجابهم بإطلالة درة، وأكدوا على أناقتها وجمالها وتناسق قوامها. ئ



كانت هذه تفاصيل خبر درة التونسية تخطف الأنظار بفستان أحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.