أول رد من أحمد العوضي على اتهامه بخيانة ياسمين عبد العزيز

ميرنا وليد - بيروت - رد الممثل المصري أحمد العوضي الكثير من الشائعات التي تنتشر على السوشال ميديا عن وضعه بعد الانفصال عن زوجته الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز، على طريقته الخاصة.



وخرح أحمد عن صمته لأول مرة منذ إعلان الانفصال، ونشر صورة عبر حسابه الرسمي، كان قد نشرها أحد الحسابات، وظهر فيها أحمد العوضي حليق الرأس وعيناه مغرورقتان بالدموع، ونسب الحساب نفسه تصريحاً للعوضي قال: "أنا أسف.. منها لله المرأة التي فرقتنا.. إنتي كنتي رافضة شغلي معاها من الأول".

وسخر العوضي من هذا الحساب، وأنه يصرف باقة الانترنت على فيديوهات مزيفة، وكتب في تعليقه: "الفيديوهات اللي مضيع عليها الباقة".

يذكر أن ياسمين عبد العزيز كانت قد أكدت في أول تعليق لها بعد الأنفصال، أن الخيانة ليست السبب في انفصالها عن العوضي، قائلة: "أشهد أمام الله أن هذا الرجل لم يخونني خلال 5 سنين جواز و انفصالنا شيء قدري مش بإيدينا"."